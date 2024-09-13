Ціна війни з Україною для бюджету Росії досягла нового рекорду

Повномасштабна війна Росії проти України, що триває третій рік, все дорожче обходиться російським платникам податків. За першу половину 2024 року федеральний бюджет витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трильйона рублів.

Відповідні розрахунки на підставі даних системи "Електронний бюджет" зробив науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, передає The Moscow Times.

У порівнянні з першою половиною 2023 року військові витрати Росії збільшилися на 36%, або 1,4 трильйона рублів. У середньому на утримання армії і закупівлі зброї уряд витрачав 203 млрд рублів на тиждень, 29 млрд рублів на день, або 1,2 млрд рублів на годину, згідно з підрахунками Клюге.

У результаті за 6 місяців військова машина "з'їла" майже півтора річних бюджети програми підтримки національної економіки (3,89 трлн рублів), понад три річні бюджети всієї системи вищої освіти в країні (1,546 трлн рублів), 18 річних бюджетів національного проєкту "Охорона здоров'я" (290 млрд рублів) і більш ніж 90 річних бюджетів типового бідного регіону - такого, як, наприклад, республіка Тива (56 млрд рублів).

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"Особливо різко", вказує Клюге, підскочили секретні витрати, які йдуть головним чином на закупівлю зброї для фронту. Вони становлять близько 1 трлн рублів на квартал. У відкритій частині бюджету фінансування держоборонзамовлення зросло на 54% порівняно з минулим роком і на 126% щодо 2022-го.

Витрати на виплати військовим, зокрема масовий набір "добровольців" і контрактників, якими Кремль компенсує фронтові втрати, збільшилися на 25% відносно минулого року і на 175%, якщо порівнювати з 2022-м.

Також сильно злетіли витрати на міжнародне військово-технічне співробітництво, до яких може бути включено фінансування закупівель боєприпасів і ракет в Ірану і КНДР, зазначає Клюге. За його оцінками, це обійшлося бюджету майже в 120 млрд рублів у першому кварталі і понад 150 млрд - у другому.

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Спочатку уряд закладав у бюджет-2024 військові витрати на 10,8 трлн рублів, а їхня частка в загальних витратах - майже 30% - мала стати рекордною з часів Радянського Союзу.

Але якщо орієнтуватися на сезонність бюджетних асигнувань та історичні дані, то за фактом військові витрати можуть перевищити цей рівень майже на третину, оцінює Клюге. До кінця року вони можуть сягнути 13,3 трлн рублів, або 7-8% ВВП, що відповідає рівню військових диктатур Африки (8,2% ВВП в Алжирі, 6,3% ВВП у Південному Судані).

Проблемою для бюджету, втім, можуть стати падіння цін на нафту, вказують аналітики Росбанку. Вартість бареля російського сорту Urals у вересні вперше з початку року падала нижче за $60 за барель, а порівняно з кінцем серпня обвалилася на 18%. Мінфін верстав бюджет із розрахунку нафти по $70, і таку ціну влада закладає в проєктування на майбутній рік.