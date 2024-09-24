Крупнейший металлургический комбинат Украины объявил о сокращении производства: причины

"АРСЕЛЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

"АрселорМиттал Кривой Рог" объявил о сокращении производства из-за ухудшения рыночной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что комбинат столкнулся с рядом серьезных вызовов, среди которых падение мировых цен на железорудное сырье, стагнация рынков стали в Европе и высокая стоимость электроэнергии в Украине.

Генеральный директор Мауро Лонгобардо сообщил, что несмотря на значительные достижения в первой половине 2024 года, включая рост производства до 50% довоенного уровня и восстановление логистических маршрутов через морской коридор, ситуация на внешних рынках резко ухудшилась.

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Сокращение объемов производства не приведет к увольнениям работников. По словам руководителя, персонал будет привлечен к ремонтным работам, охране и благоустройству территории.

Основными причинами этого стали снижение спроса на железную руду со стороны Китая, стагнация рынка стали в Европе и высокая стоимость транспортировки продукции из-за войны.

"К сожалению, цены на железную руду упали ниже себестоимости ее доставки на рынки сбыта, что сделало экспорт нерентабельным", - отмечают в сообщении.

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Также проблемы создает подорожание электроэнергии в Украине, импортируемой в объеме до 80%. Из-за этого стоимость энергии для металлургического предприятия вдвое превышает аналогичные затраты у европейских конкурентов.

Сообщается, что частые перебои с электроснабжением дополнительно усложняют производственные процессы.

Несмотря на все эти факторы, комбинат активно работает над мерами, чтобы минимизировать негативный финансовый эффект. В четвертом квартале 2024 года предприятие планирует скорректировать уровень производства в соответствии со снижением спроса на рынках.

В октябре-декабре комбинат планирует работать только с одной доменной печью (ДП-8), вместе с тем в работе будет 2-3 агломашины, в зависимости от потребности. Конверторный цех и машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) будут остановлены на 45 дней для проведения капитальных ремонтов. В это время весь чугун будет разливаться на разливочных машинах (РМ) доменных цехов.

Кроме того, компания планирует провести капитальный ремонт мелкосортового стана 250-4, а блюминг будет законсервирован до улучшения рыночной ситуации.

"Мы готовы быстро нарастить объемы производства, если цена на электроэнергию в Украине станет конкурентной или спрос на европейском рынке увеличится", - подытожил Лонгобардо.

Эти шаги помогут "АрселорМиттал Кривой Рог" удержаться на плаву во время сложной экономической ситуации и обеспечить стабильность в будущем, убеждены в компании.

Напомним:

"АрселорМиттал Кривой Рог" присоединяется к позиции других энергоемких предприятий Украины, которые ранее выразили обеспокоенность относительно необоснованно завышенного требования обязательного импорта электроэнергии.