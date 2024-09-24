"Национальный кэшбек": за неделю его начислили украинцам в 8 раз больше

Объем начисленных средств по программе "Национальный кэшбек" составил 23,6 млн грн для 663 тыс. зарегистрированных пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Неделей ранее было зафиксировано 177 тыс. участников программы, которым в целом начислено 2,9 млн грн.

"Часть банков - партнеров уже настроили передачу данных о транзакциях. Это позволило обсчитать и отобразить в Дії кэшбек за покупки их клиентов за период со 2 по 22 сентября. Это хороший повод совершить новые покупки украинских товаров и увидеть, как быстро отобразится кэшбэк. Для ряда банков тестирование систем еще продолжаются", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Согласно сообщению, по состоянию на 23 сентября к "Национальному кэшбеку" уже присоединились около 1,5 млн украинцев. Они открыли в банках 1,65 млн карт. Отметили в Дії карту для выплат 812 тыс. граждан.

Дополнительно на сайте программы теперь доступен поиск товаров и магазинов.

"Напоминаю, что кэшбек начисляется, если вы рассчитались картой в магазине, который присоединился к программе, и приобрели товар, который производитель подал в программу. Призываю все приобщенные сети информировать своих гостей о том, что в магазине действует "Национальный кэшбек", а также обозначать товары с кэшбеком на полках. Это поможет популяризации украинских товаров среди граждан", - добавила Юлия Свириденко.

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В общем кэшбек уже насчитывается на 203 тысячи украинских товаров от 1137 украинских производителей.

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