Метро на Виноградарь будет стоить на 8 млрд дороже, чем планировалось - Госаудитслужба

Возобновление строительства метро на Виноградарь в Киеве обойдется бюджету на 8 млрд грн дороже, чем планировалось.

Об этом говорится в сообщении Государственной аудиторской службы Украины в результате аудита финансовой деятельности коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

"Просроченный долг в 4 млрд грн, отсрочка строительства важной транспортной артерии столицы и подорожание на 8 млрд грн - результат "бизнес-схем" недобросовестного подрядчика АО "Киевметрострой" и бездействия столичной власти", - сказано в сообщении.

Как выяснили аудиторы, "Киевметрострой", который в 2018-2019 годах получил из бюджета авансовые платежи в размере 2,59 млрд грн, использовал эти деньги не по назначению и не освоил в сроки, определенные договором.

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"Вместо того, чтобы продолжать строительство Сырецко-Печерской линии, подрядчик разместил часть перечисленных от КП "Киевский метрополитен" средств на депозитах. В частности, в 2019 году "Киевметрострой" положил 1,7 млрд грн на банковские счета в ПАО АБ "Укргазбанк"", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение 2018-2019 годов бюджетные средства направлялись на оплату различных аудиторских, юридических, консультационных услуг, страхование финансовых рисков, предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи другому юридическому лицу и тому подобное. При этом собственно на само строительство деньги почти не шли.

"Что, однако, не помешало "Киевскому метрополитену" в декабре 2019 года перечислить подрядчику еще дополнительно 1,41 млрд грн. Из которых было освоено лишь 44,1 млн грн", отметили ревизоры.

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"Как результат - почти 4 млрд грн превратились в просроченную задолженность. Теперь возобновление строительства метро на Виноградарь обойдется бюджету в 2,5 раза дороже. По результатам пересчета показателей стоимости работ смета за 6 последних лет (с 2018 до 2024-го) увеличилась на 8 млрд грн: с 5,9 до почти 14 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", с которой подписали соглашение о строительстве двух новых станций метро на Виноградаре в Киеве, не готов прогнозировать, что они появятся в 2027 году.