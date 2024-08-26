Метро на Виноградар навряд чи добудується навіть до 2027 року – генпідрядник

Максим Шкіль Автострада

Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві, не готовий прогнозувати, що вони з'являться у 2027 році.

Про це він повідомив інтерв'ю "Економічній правді".

"Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на Виноградар будуть виділені. Зараз тривають підготовчі роботи. Вони будуть виконуватись протягом цього року і до середини наступного. А вже більш вартісні роботи відбуватимуться з другої половини 2025 року", – розповів Шкіль.

За словами бізнесмена, з будівництвом цього об'єкту є багато проблем, не була проведена належна консервація, доведеться багато перероблювати.

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Питання фінансування має ключове значення. Якщо будемо бачити відсутність перспективи фінансування цього об'єкта, тоді точно будемо зупиняти роботу.

Він також повідомив, що його компанія уклала контракт з мінімальною передоплатою, в ньому передбачена можливість відмовитися від обладнання, тому що воно частково виготовлене (прохідницький щит – ЕП).

"Тобто, якщо ми будемо бачити, що ситуація з війною не покращується, місто не має грошей на будівництво цього об'єкту, ми зупинимо отримання цієї техніки і в цей напрямок інвестувати не будемо.

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Якщо побачимо, що є покращення з точки зору війни, що є перспектива стабільного фінансування, відповідно будемо контракт виконувати і отримувати техніку", – розповів Шкіль.

На питання, чи готовий він прогнозувати відкриття на 2027 рік, Шкіль відповів: "Ні".

Читайте детальніше в інтерв'ю: Максим Шкіль: Держава профінансувала захист енергооб’єктів від ракет на 10%

Нагадаємо:

"Київський метрополітен" уклав договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Економічна правда