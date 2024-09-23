В Украине выросли цены на автогаз

В Украине с 16 по 23 сентября средняя стоимость сжиженного газа выросла на 1,65 грн/л, до 32,66 грн/л. С начала месяца прирост составил 3,73 грн/л.

Об этом пишет отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы „А-95".

Больше всего - на 2,29 грн/л - выросла цена на газ в сети UPG, до 32,51 грн/л. 2 грн/л прибавили в премиальных (ОККО, WOG, SOCAR) и консолидированной сети группы "Приват". Цена на газ в последней достигла уровня маркетмейкеров - 33,98 грн/л.

Как пишет издание, это не последнее увеличение цены на газ у "премиальных" в этом месяце. "Дешевые остатки заканчиваются, а с учетом только нового импорта на конец сентября стоимость на потолке достигнет 35 грн/л", - рассказали в одной из них.

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Недалеко по цене от "зеленых" и KLO со стоимостью на потолке 33,49 грн/л (+1,70 грн/л за неделю).

Меньше всего в среднем - на 50 коп./л - выросла цена на ресурс в сети VST, до 31,90 грн/л.

Всего в течение недели стоимость газа у других операторов увеличилась на 0,60-1,70 грн/л.

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Как отмечают в "А-95", оптовая цена на LPG с начала недели в среднем выросла на 810 грн/т (0,44 грн/л), с 1 сентября - на 4 210 грн/т (+2,27 грн/л), до 54 250 грн/т (29,30 грн/л). Таким образом, рост в рознице был больше оптового и способствовал улучшению маржинальности.

"Сейчас рентабельность зависит от количества дешевых остатков. Если их не учитывать, а считать только учитывая дешевый газ с юга, то маржа составляет до 1,80 грн/л. Это ниже уровня, который был в первом полугодии", - добавили в одной из сетей.

Напомним:

Отгрузки сжиженного газа (LPG) из России в направлении Польши уменьшаются четвертый месяц подряд. Польские трейдеры не исключают, что в октябре российские отгрузки могут вообще прекратиться.