В Минобороны рассказали об изменениях в оборонной инфраструктуре

В Министерстве обороны презентовали ключевые шаги в реформе оборонной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам заместителя министерства Станислава Гайдера, уже идет работа по ключевым пунктам трансформационных процессов в оборонной инфраструктуре. Среди них:

Единые приоритеты развития. Устранение дублирования, оптимизация административных структур и расходов. С 1 января 2025 года закупки вторичного жилья, модульных конструкций, оборудования и отдельных других предметов Минобороны на общую сумму в несколько миллиардов гривен будут переданы Государственному оператору тыла.

Аудит строительства. Жилье для военных. Минобороны изменит подход к обеспечению военных жильем. Вместо многолетних проектов строительства будут введены понятные и прозрачные финансовые механизмы, финансовая поддержка для получения жилья. Концепция таких изменений уже сформирована, началось его обсуждение с финансовыми учреждениями, неправительственными организациями.

Прозрачность. Для создания прозрачного электронного учета земель и зданий Минобороны ведется работа над соответствующей ІТ-системой. Прототип такого решения уже создан, до конца года ожидаются первые результаты внедрения электронного учета.

Эффективное управление и эксплуатация инфраструктуры. Начата работа над созданием гражданского агентства недвижимости, которое на коммерческих принципах будет управлять землями и другой недвижимостью. За основу работы такого агентства взяты примеры стран-членов НАТО.