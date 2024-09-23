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В Минобороны рассказали об изменениях в оборонной инфраструктуре

Понедельник, 23 сентября 2024, 18:45 - Виктор Волокита

В Министерстве обороны презентовали ключевые шаги в реформе оборонной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 

По словам заместителя министерства Станислава Гайдера, уже идет работа по ключевым пунктам трансформационных процессов в оборонной инфраструктуре. Среди них:

  • Единые приоритеты развития. Устранение дублирования, оптимизация административных структур и расходов. С 1 января 2025 года закупки вторичного жилья, модульных конструкций, оборудования и отдельных других предметов Минобороны на общую сумму в несколько миллиардов гривен будут переданы Государственному оператору тыла. 
  • Аудит строительства. Жилье для военных. Минобороны изменит подход к обеспечению военных жильем. Вместо многолетних проектов строительства будут введены понятные и прозрачные финансовые механизмы, финансовая поддержка для получения жилья. Концепция таких изменений уже сформирована, началось его обсуждение с финансовыми учреждениями, неправительственными организациями. 
  • Прозрачность. Для создания прозрачного электронного учета земель и зданий Минобороны ведется работа над соответствующей ІТ-системой. Прототип такого решения уже создан, до конца года ожидаются первые результаты внедрения электронного учета.
  • Эффективное управление и эксплуатация инфраструктуры. Начата работа над созданием гражданского агентства недвижимости, которое на коммерческих принципах будет управлять землями и другой недвижимостью. За основу работы такого агентства взяты примеры стран-членов НАТО.
  • Совместные с партнерами инфраструктурные проекты. Во время войны приоритетом в сотрудничестве с партнерами было и будет вооружение. Вместе с тем, предметом обсуждения являются также совместные проекты по направлениям строительства, восстановления (реконструкции) объектов оборонной инфраструктуры вроде учреждений здравоохранения, военных учебных заведений и тому подобное. 

Напомним:

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