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"Укргаздобыча" на скважине увеличила добычу газа в 5 раз

Понедельник, 23 сентября 2024, 18:08 - Виктор Волокита
 
Getty Images

На одной из скважин "Укргаздобычи" удалось увеличить суточный дебит более чем в 5 раз после проведения операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП). 

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Как говорится в сообщении, после проведения гидравлического разрыва пластов скважина дает более 100 тыс. куб. м газа в сутки. Это удалось реализовать в сжатые сроки - за 18 дней.

"До этого, с ноября 2023 по август 2024 года, скважина работала с постепенным снижением дебита с 29 тыс. куб. м до 18 тыс. куб. м газа в сутки. Поэтому, собрав геологическую и техническую информацию, рассчитав потенциал скважины, специалисты компании приняли решение о проведении капитального ремонта скважины", - говорится в сообщении. 

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"Для эффективного извлечения запасов газа мы продолжаем реализовывать программу ГРП. После модернизации собственного флота и повышения компетенций наши специалисты успешно применяют ГРП на скважинах "Укргаздобычи", - рассказал руководитель "Укргаздобычи" Сергей Лагно.

Напомним:

Компании группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 9,8 млрд куб. м товарного газа с начала года. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Укргаздобыча газ
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