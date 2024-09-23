Спрос на дизтопливо из Европы улетучился вместе с ростом цены

Европейские цены прибавили 27 долл/т, что эквивалентно 1,12 грн/л, и на 19 сентября составляют 674-683 долл/т в Средиземноморье и 669-675 долл/т на севере Европы.

Об этом сообщает enkorr.

С начала прошлой недели европейские котировки дизельного топлива росли, что сказалось на ценах на внутреннем рынке. Это повлияло на спрос, который улетучивался вместе с ростом цены.

Мониторинг Консалтинговой группы "А-95" свидетельствует, что с 16 по 20 сентября средняя стоимость дизельного топлива выросла на 0,22 грн/л, до 43,21 грн/л.

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"Ресурса много. Маржа минимальная. Продается очень плохо. Если проигрываешь в 5-10 коп./л, уже никто не берет", - отметил один из трейдеров, работающих на юге Украины.

Сообщается, что кроме продаж, не радует трейдеров и маржа.

На 20 сентября на юге цены на дизель составляли 40,95-41,70 грн/л. На западе Украины ресурс можно было приобрести по 42-43,70 грн/л.

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Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на топливо.