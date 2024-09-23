Рядом с АЭС зафиксировали пролет "Шахеда": в "Энергоатоме" говорят об имитации
Ночью 22 сентября был зафиксирован пролет ударного беспилотника рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Как говорится в сообщении, российский "Шахед" мог имитировать атаку на ядерный объект.
"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" рассказали, что это не первый случай, когда РФ подвергает опасности украинские атомные объекты, создавая угрозу безопасности АЭС.
"Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций", - проинформировали в "Энергоатоме".
Напомним:
За последние несколько недель энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, которые пролетали неподалеку украинских АЭС.