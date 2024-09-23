В Австрии завершили испытания украинского судна Kapitan Antypov

На австрийской верфи ÖSWAG завершены испытания модернизированного судна Дунайского пароходства Kapitan Antypov, которое готово вернуться в порт Измаил.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко, передает Укринформ.

"Успешно завершены ходовые испытания Kapitan Antypov. Модернизированное судно готовится к отправке из австрийского Линца в Измаил", - говорится в сообщении.

По словам Москаленко, это первая капитальная модернизация в истории УДП, ранее предприятие только ремонтировало флот, построенный еще в советское время.

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После модернизации на судне установлены два новых главных двигателя Mitsubishi, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-5, новая система запуска, два новых дизель-генератора Volvo Penta.

Также Kapitan Antypov получил новые систему охлаждения двигателей, автоматизированную систему контроля уровня масла, систему очистки выхлопных газов и т.д.

"Kapitan Antypov можно считать современным судном, ведь оно соответствует самому современному европейскому стандарту ES-TRIN. Суда многих европейских компаний, построенные или модернизированные еще 5-10 лет назад, не соответствуют ES-TRIN", - добавил Москаленко.

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Результаты модернизации руководство УДП планирует показать международным донорам для привлечения долгосрочного финансирования на льготных условиях. Сейчас на предприятии ждут решения о целесообразности сделки от Министерства развития общин и территорий Украины.

Напомним:

Стоимость активов ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" составляет более 154 млн евро.