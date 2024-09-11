Активи Дунайського пароплавства оцінили у 154 млн євро, гендиректор спростував чутки

Вартість активів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" становить понад 154 млн євро.

Про це повідомив генеральний директор "УДП" Дмитро Москаленко.

"Вартість активів "УДП" – понад 154 млн євро. Завершили процедуру незалежної оцінки активів підприємства. У перелік увійшло все майно, включаючи зареєстроване на наші дочірні, офшорні та іноземні компанії", - розповів Москаленко.

За його словами, будівлі, споруди, інфраструктуру, флот оцінили у понад 6 млрд грн, з яких флот та інші транспортні засоби "УДП" у кількості понад 600 одиниць оцінені у 5,4 млрд грн.

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"Деякі "старые работники флота" поширюють в соцмережах маячню нібито в "УДП" немає активів. Все кудись виведено, флот підприємству вже не належить. Результати оцінювання підтверджують – всі наші активі на місці", - зазначив гендиректор.

Нагадаємо:

Українське Дунайське пароплавство для забезпечення завантаження державного флоту закликає Кабінет Міністрів запровадити знижку на залізничні перевезення агропродукції до порту Ізмаїл.

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Економічна правда