Импорт российской нефти в Индию снизился на 18% за июль-август.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Объем импорта нефти в Индию из России в августе сократился на 18,3% примерно до 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения объемов переработки на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

Китай же увеличил закупки российской нефти в прошлом месяце, вернув себе статус крупнейшего клиента Москвы; перед этим, в июле, место крупнейшего покупателя нефти из РФ впервые заняла Индия.

Реклама:

Доля российской нефти в индийском импорте в августе снизилась примерно до 36% после роста в течение пяти месяцев подряд. В июле на долю российской нефти приходилось около 44% индийского импорта.

Несмотря на снижение доли, Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию в августе, за ней следуют Ирак и Саудовская Аравия, согласно данным.

В целом Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, в августе импортировала 4,7 млн баррелей нефти в сутки, что примерно на 1% меньше, чем в июле.

Реклама:

Импорт нефти из Саудовской Аравии в Индию в прошлом месяце снизился до самого низкого уровня с июля 2023 года и составил около 498.200 баррелей в сутки, показывают данные.

Индийские нефтепереработчики в августе также получили около 138 тыс баррелей нефти в сутки из Канады и 254 тыс баррелей в сутки из США, согласно данным.

Из-за снижения поставок российской нефти доля стран ОПЕК в общем объеме закупок Индии в августе выросла до четырехмесячного максимума, что было обусловлено увеличением закупок иракской нефти.

Однако доля сырья от ОПЕК в индийском импорте за первые пять месяцев финансового года, начавшегося в апреле, упала до исторического минимума.

Доля ближневосточной нефти в индийском импорте сырой нефти в августе выросла до 44,6% с 40,3% в июле. В апреле-августе доля региона снизилась до 44% с примерно 46% в аналогичный период годом ранее.

Напомним:

В индийском правительстве признались, что покупают российскую нефть без всяких сомнений, так как она не под санкциями.