"Укрпочта" подписала с Канадой соглашение о продлении скидок на тарифы

За первый год действия соглашения объемы посылок между Украиной и Канадой увеличились более чем на 25%, поэтому "Укрпочта" и партнеры решили продлить действие скидок.

Об этом сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский.

Отмечается, что скидка 10% будет действовать на габаритные посылки и 15% на "Мелкий пакет PRIME".

Смелянский добавляет, что отправлять можно с любого из 7 000+ отделений "Укрпочты" в любое из 6200+ отделений Почты Канады и наоборот. Тарифы действуют в оба направления.

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Сроки доставки из Украины в Канаду сейчас составляют 7-14 дней благодаря участию DHL Global Match. Из Канады в Украину немного больше. На встрече также договорились проработать новые логистические пути для существенного улучшения сроков.

Отмечается, что соглашения по США и Великобритании уже в процессе.

Напомним:

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219,82 млрд дохода получили компании в сфере транспорта и почты. Наибольшую прибыль получила Укртранснафта, а наибольшие убытки - Укрпочта.