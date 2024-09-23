Цены на нефть в мире выросли

Нефть растет в цене из-за опасений эскалации на Ближнем Востоке и снижения ставки ФРС США.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь выросли на 60 центов, или на 0,8%, до 75,09 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 64 цента, или на 0,9%, до 71,64 доллара за баррель.

Оба контракта выросли на предыдущей сессии благодаря поддержке со стороны снижения процентной ставки в США и сокращения предложения в США после урагана "Франсин". На прошлой неделе цены на нефть росли вторую неделю подряд.

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Более мягкие экономические прогнозы со стороны крупнейших потребителей - Китая и США - ограничили дальнейший рост.

В прошлую среду Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на полпроцента, что стало большим снижением стоимости заимствований, чем многие ожидали.

Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на энергоносители, но аналитики и участники рынка обеспокоены тем, что центральный банк может увидеть замедление темпов роста рынка труда.

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Напомним:

Цены на нефть упали после двух сессий роста, поскольку слабые экономические данные давили на спрос.