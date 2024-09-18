Ціни на нафту впали після серії росту

Ціни на нафту впали у після двох сесій зростання, оскільки слабкі економічні дані тиснули на попит.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад впали на 49 центів, або на 0,7%, до 73,21 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту в жовтні подешевшали на 50 центів, або на 0,7%, до 70,69 долара за барель.

Зазначається, що ціни отримали деяку підтримку від ризику зростання насильства на нафтовидобувному Близькому Сході..

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Хезболла пообіцяла помститися Ізраїлю після того, як у вівторок по всьому Лівану здетонували пейджери, в результаті чого загинуло щонайменше вісім осіб і близько 3000 отримали поранення, в тому числі бойовики і посол Ірану в Бейруті.

Трейдери продовжують робити ставки на те, що ФРС почне очікувану серію зниження процентних ставок, знизивши їх на пів відсотка, і ці очікування можуть чинити тиск на керівників центральних банків, щоб домогтися цього.

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Нафта зростає на побоюваннях щодо видобутку в США, очікується скорочення запасів нафти.