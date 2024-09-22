С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что значительно повлияло на устойчивость энергосистемы.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

"С октября 2022 года врагом нанесено более тысячи ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Конечно, это влияет на устойчивость работы энергосистемы. Несмотря на то, на сегодня продолжается самая большая ремонтная кампания. Фактически мы сосредоточены на том, чтобы максимально восстановить работу тех энергетических объектов, где возможно осуществить ремонты", - сказал он.

Комментируя сообщения о планах России нанести удар по ядерной энергетической инфраструктуре Украины, Колесник отметил, что соответствующая информация передана представителям МАГАТЭ.

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Напомним:

Украина заказала больше трансформаторов, чем вся мощность потребления Польши.

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МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории Запорожской АЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.