МВФ потребует от Украины повышения НДС в случае роста расходов - Пидласа

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что в случае роста не подкрепленных доходами расходов в бюджете 2025 года Международный валютный фонд потребует от Украины повышения НДС.

Об этом народный депутат отметила в авторской колонке на ЭП.

"В частности, у нас есть понимание, что в случае увеличения расходов, которые не покрыты реальными доходами, МВФ потребует от Украины увеличения НДС минимум на 2 процентных пункта", - отметила Пидласа.

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Она добавила, что значительных изменений в бюджет 2025 года не будет, а проект согласован с МВФ. В этом контексте, в случае увеличения расходов МВФ потребует повышения НДС на два процентных пункта.

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Напомним:

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Новый кредит от Евросоюза на 35 млрд евро будет предоставлен в виде программы макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance - MFA) на 2024-2025 годы и будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России в ЕС.