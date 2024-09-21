Фирма, получившая заказ на 4 млрд, недопоставляла продукты военным: ее оштрафовали

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Хозяйственный суд города Киева взыскал с ООО "Нова-Постач" в пользу Министерства обороны Украины 502 тыс грн. штрафа и пени за недопоставки продуктов военным.

Об этом свидетельствует решение суда от 5 сентября.

В марте 2022 года Министерство обороны Украины заказало ООО "Нова-Постач" услуги по организации питания на 4,13 млрд грн. Речь шла об освежении запасов продовольствия.

В то же время, Южный офис Госаудитслужбы выявил случаи недопоставки (поставки в меньшем объеме) продуктов питания. Причем "Нова-Постач" о меньших объемах предварительно не уведомлял заказчика, который, соответственно, не предоставлял письменного согласия.

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Как выяснил суд, общая стоимость недопоставленных (некомплектных) или несвоевременно поставленных пищевых продуктов составила 1,4 млн грн. Кроме того, аудиторы установили не начисление штрафных санкций за недопоставку (несвоевременную поставку) продуктов предприятием на 281 тыс грн.

Суд согласился с доводами прокуратуры о фактах нарушения фирмой "Нова-Постач" взятых на себя обязательств по полному и своевременному предоставлению услуг в марте-декабре 2022 года. Со своей стороны "Нова-Постач" не предоставил суду никаких доказательств в опровержение аргументов правоохранителей, да и вообще представители предприятия не пришли на судебное заседание.

Руководителем и владельцем столичного ООО "Нова-Постач" является Геннадий Мешков. До 2023 года фирма была прописана в Одессе. СМИ относят предприятие к сфере влияния одесского предпринимателя Валерия Друзенко.

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"Нова-Постач" упоминается в материале издания „Наші гроші" „Минобороны начало задирать контрактные цены на продукты для солдат еще осенью 2022 года".

Напомним:

Министерство обороны объявило о масштабных проверках организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях.