Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 500 миллиардов

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении на 500 миллиардов гривен расходов бюджета на военные нужды.

Об этом известно из статуса закона на сайте Верховной рады.

За увеличение бюджета на военные нужды Верховная рада проголосовала 18 сентября.

Председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа объясняла, какими будут источники дополнительных 500 млрд грн на оборону:

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115,4 млрд грн - сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

216 млрд грн - дополнительное размещение облигаций внутреннего государственного долга (ОВГЗ);

100 млрд грн - перевыполнение плана по сбору налогов;

30 млрд грн - налоговые поступления от повышения налогов;

12,7 млрд грн принесет повышение ставок акцизного налога на табак и топливо.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.