Українці ввезли пільгового енергообладнання на 7 млрд: який найпоширеніший товар

За час дії законів, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні енергозберігаючого обладнання, українці ввезли таких товарів на загальну суму понад 7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

При цьому, як йдеться в повідомленні, пільг зі сплати митних платежів надано на суму 1,47 млрд грн.

"Найпоширенішими товарами, ввезеними зі звільненням від оподаткування, були акумулятори та електрогенераторні установки. Їх імпортували у кількості майже 120 тис. та понад 1,8 тис. одиниць відповідно", - йдеться в повідомленні.

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При цьому податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на суму близько 760 млн грн.

Пільги на інше обладнання та комплектуючі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, які підпадають під дію законів про пільгове ввезення енергообладнання, склали понад 708 млн грн.

Нагадаємо:

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Закони, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні енергозберігаючого обладнання, почали діяти наприкінці липня. Митні пільги діятимуть до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року.