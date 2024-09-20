В Украине собрали пшеницы почти вчетверо больше, чем потребляют украинцы

Урожай пшеницы позволяет Украине оставаться гарантом продовольственной безопасности для многих стран.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая. Урожай пшеницы в этом году составил около 22 млн тонн. Внутреннее потребление - около 6 млн тонн.

То есть Украина собрала пшеницы чуть ли не вчетверо больше, чем потребление внутри страны. Это позволяет нам оставаться гарантом продовольственной безопасности для многих стран", - сказал Шмыгаль, слова которого цитирует „Интерфакс-Украина".

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Напомним:

Министерство аграрной политики и продовольствия и участники зернового рынка подписали приложение к меморандуму о взаимопонимании в 2024/2025 маркетинговом году, которым согласовали предельные объемы экспорта зерновых.

В документе согласован предельный объем экспорта пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) согласно коду УКТ ВЭД 1001 в 2024/2025 маркетинговом году на уровне 16,2 млн. тонн.

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