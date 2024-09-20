 Український експорт: вікно відкривається?
Все разделы
Укр / Рус

В Украине собрали пшеницы почти вчетверо больше, чем потребляют украинцы

Пятница, 20 сентября 2024, 16:31 - Виктор Волокита

Урожай пшеницы позволяет Украине оставаться гарантом продовольственной безопасности для многих стран.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая. Урожай пшеницы в этом году составил около 22 млн тонн. Внутреннее потребление - около 6 млн тонн. 

То есть Украина собрала пшеницы чуть ли не вчетверо больше, чем потребление внутри страны. Это позволяет нам оставаться гарантом продовольственной безопасности для многих стран", - сказал Шмыгаль, слова которого цитирует „Интерфакс-Украина". 

Реклама:

Напомним:

Министерство аграрной политики и продовольствия и участники зернового рынка подписали приложение к меморандуму о взаимопонимании в 2024/2025 маркетинговом году, которым согласовали предельные объемы экспорта зерновых. 

В документе согласован предельный объем экспорта пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин) согласно коду УКТ ВЭД 1001 в 2024/2025 маркетинговом году на уровне 16,2 млн. тонн. 

Реклама:
пшеница Украина экспорт
Реклама:
Материалы по теме
Цены на пшеницу в мире выросли после атаки РФ зерновоза в Черном море 12 сентября 2024, 18:48
Во Франции ожидают худший урожай пшеницы с 1983 года 6 августа 2024, 17:14
В Украине прогнозируют повышение цен на пшеницу: причина 31 июля 2024, 14:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте