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В Україні визначилися з обсягом експорту пшениці на маркетинговий рік

Вівторок, 3 вересня 2024, 13:06 - Віктор Волокіта

Міністерство аграрної політики та продовольства та учасники зернового ринку підписали додаток до меморандуму про взаєморозуміння у 2024/2025 маркетинговому році, яким узгодили граничні обсяги експорту зернових. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У документі погоджено граничний обсяг експорту пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001 у 2024/2025 маркетинговому році на рівні 16,2 млн. тонн. 

Сторони домовились про подальший щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за потреби коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року. 

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Від учасників зернового ринку додаток підписали: Американська торгівельна палата в Україні, "Українська зернова асоціація", "Європейська Бізнес Асоціація", ГС "Всеукраїнський аграрний форум", ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників України". 

Нагадаємо:

Зерновий меморандум укладається щороку з 2011 року. Документ передбачає взаємодію учасників ринку зерна, обмін інформацією, здійснення моніторингу зернового ринку.

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