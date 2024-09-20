General Motors отзывает почти полмиллиона авто в США 

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У некоторых автомобилей General Motors возникла проблема с программным обеспечением электронного модуля управления тормозами.

Об этом сообщает Reuters.

Американский автоконцерн General Motors отзывает 449 671 пикап и внедорожник в США из-за проблем с программным обеспечением электронного модуля управления тормозами.

Отзыву подлежат модели Chevrolet Silverado 1500 2023 года, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe 2023-2024 годов, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV.

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Программное обеспечение электронного модуля управления тормозами на пострадавших автомобилях может не отображать предупредительную лампочку, когда происходит потеря тормозной жидкости.

В сообщении отметили, что без предупредительной лампочки транспортное средство может эксплуатироваться с низким уровнем тормозной жидкости, что может снизить эффективность торможения и повысить риск аварии.

Сообщается, что владельцам транспортных средств будет предоставлено бесплатное обновление программного обеспечения.

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Напомним:

General Motors Co. сокращает более 1000 инженеров-программистов, поскольку автопроизводитель пытается оптимизировать свою организацию программного обеспечения и услуг.