General Motors скоротить понад тисячу інженерів-програмістів для оптимізації роботи

General Motors Co. скорочує понад 1000 інженерів-програмістів, оскільки автовиробник намагається оптимізувати свою організацію програмного забезпечення та послуг.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника агентства, понад 600 звільнень припадуть на штат Мічиган, США.

"Будуючи майбутнє GM, ми повинні спрощувати для швидкості і досконалості, робити сміливий вибір і визначати пріоритети інвестицій, які матимуть найбільший вплив", - йдеться в заяві GM, опублікованій в понеділок, в якій підтверджуються скорочення, але не уточнюється, скільки людей постраждало від них.

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GM розробляє автомобільне програмне забезпечення, яке все частіше керує основними системами автомобіля, від управління акумулятором і характеристиками водіння до дисплеїв вмісту автомобіля, особливо на новітніх електричних моделях компанії.

Автовиробник сподівається, що нові послуги, такі як підключення клієнтів до зарядних станцій, цифровий контент та інші неавтомобільні бізнеси, одного дня додадуть мільярди доларів річного доходу.

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Економічна правда.