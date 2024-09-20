Турция отказалась возобновлять работу платежной системы РФ "Мир"

Власти Турции не обсуждают возобновление работы в стране российской платежной системы "Мир".

Об этом сообщает The Moscow Times.

Госбанки Турции до сих пор не получили никаких указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.

Сообщается, что карты "Мир" принимали пять турецких банков, но они прекратили их обслуживание из-за угрозы вторичных санкций.

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С начала 2024 года турецкие банки стали отказываться работать с платежами из России. Российские власти пытались договориться с Анкарой, однако к началу осени почти все банки Турции решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью.

Кредитные организации пытаются обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций. Чтобы продолжать обслуживать российско-турецкую торговлю, в стране остался единственный банк - Emlak Katılım. Он осуществляет платежи в лирах и рублях, тогда как сделки в долларах и евро многие турецкие банки сразу блокируют.

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Напомним:

Угроза вторичных санкций США в отношении турецких банков, принимающих платежи из России, сильно ударила по российско-турецкой торговле.