Експорт Туреччини в Росію обвалився на майже 30%: причини

Загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії, сильно вдарила по російсько-турецькій торгівлі.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на TurkStat.

За підсумками січня-червня 2024 року експорт товарів із Туреччини в Росію впав на 28,3% рік до року, до 4,16 млрд дол.

Повідомляється, що зокрема, у червні показник знизився майже на 30% порівняно з тим самим місяцем минулого року, до 670 млн дол проти 956 млн дол відповідно.

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Також Туреччина скоротила імпорт товарів з Росії. Зниження показника становило 10,3% рік до року, до 22,04 млрд дол. Водночас у червні імпорт Туреччини з Росії навіть збільшився - на 1,2% до червня минулого року, до 2,95 млрд дол.

Основна частка в російському імпорті, як і раніше, припадає на енергоносії, проте навіть їх торкнулися проблеми з платежами.

Також, за даними турецької Ради з регулювання енергетичного ринку (EPDK), Туреччина різко скоротила імпорт газу з Росії.

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У квітні турецькі імпортери придбали у "Газпрому" лише 413 млн кубометрів трубопровідного газу - у 3,6 раза менше, ніж у тому ж місяці рік тому (1,523 млрд кубів). Від російського СПГ турецькі компанії відмовилися зовсім: у квітні порти країни не прийняли жодного танкера із сировиною з РФ.

Проблеми з банківськими платежами між Росією і Туреччиною виникли наприкінці 2023 року. Тоді президент США Джо Байден підписав указ, що дає змогу американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями і допомогу військово-промисловому комплексу (ВПК) Росії. У червні цього року США зарахували до визначення ВПК РФ усі компанії і всіх фізичних осіб, які раніше потрапили під санкції.

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Використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина маскує російську нафту під власну та експортує її до ЄС, приносячи Росії мільярдні прибутки.