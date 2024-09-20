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США хотят ужесточить санкции против российской нефти

Пятница, 20 сентября 2024, 11:25 - Алексей Артемчук

США должны ускорить процесс ужесточения санкций в отношении России путем лишения российского ВПК необходимых компонентов и сокращения доходов от экспорта углеводородов.

Об этом сообщает заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает "Интерфакс-Украина".

"США должны в отношении России прилагать усилия в двух направлениях: разоружение российской военной машины и лишение ее финансовых поступлений", - сказал Сингх.

По его мнению, это должно быть сделано путем усиления санкционного режима и мер экспортного контроля.

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Сингх заявил, что поставки России компонентов двойного назначения зависят от третьих стран, которые нарушают американские санкции. По его словам, к ним в первую очередь относится Китай, а также Индия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других.

Важнейшим компонентом снижения финансовых доходов России является контроль над ее поставками нефти. По его словам, приближается момент, когда можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, в отношении теневого флота, и объемов нефти, которые России разрешено поставлять на рынок.

Сингх отметил, что по перечисленным направлениям Вашингтону следует активизироваться.

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Напомним:

Из-за роста потоков дизельного топлива и мазута, экспорт нефтепродуктов РФ восстанавливается.

Российские компании увеличили страхование нефтяных грузов в Индию до 60%, что позволяет продавать нефть выше ценового потолка стран G7 в 60 долларов.

США санкции нефть
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