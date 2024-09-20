Цены на нефть завершат неделю ростом после снижения ставки в США

Цены на нефть на пути к росту вторую неделю подряд после значительного снижения процентных ставок в США и сокращения мировых запасов.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые торговались на 26 центов, или на 0,4%, ниже на уровне 73,62 долл за баррель, на этой неделе выросли на 4,3%. Фьючерсы на американскую нефть WTI, которые снизились на 15 центов, или на 0,2%, до 71,80 доллара за баррель, за неделю выросли на 4,8%.

После падения до почти трехлетнего минимума 10 сентября, индексы восстанавливаются, и с тех пор зафиксировали рост на пяти из семи сессий.

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Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на энергоносители, но некоторые также рассматривают его как признак слабого рынка труда в США.

Антисезонный дефицит на рынке нефти на уровне около 400 тыс баррелей в сутки (баррелей в сутки) будет поддерживать цены на нефть марки Brent в диапазоне 70-75 долл за баррель в течение следующего квартала, заявили в четверг аналитики Citi, но в 2025 году цены могут резко упасть.

Цены на нефть также поддерживаются ростом напряженности на Ближнем Востоке. Рации, используемые ливанской вооруженной группировкой Хезболла, взорвались в среду после аналогичных взрывов пейджеров накануне.

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Слабый спрос со стороны замедляющейся экономики Китая давил на цены, а производство нефтеперерабатывающих заводов в Китае в августе замедлилось пятый месяц подряд. Рост промышленного производства в Китае также замедлился до пятимесячного минимума в прошлом месяце, а розничные продажи и цены на новое жилье еще больше снизились.

Напомним:

Цены на нефть упали в после двух сессий роста, поскольку слабые экономические данные давили на спрос.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии, крупнейшего ее экспортера в мире, в июле 2024 года упал до самого низкого уровня почти за год.