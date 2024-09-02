МВФ начинает миссию для 5-го пересмотра EFF, Украина ожидает $1,1 млрд – Шмигаль

Международный валютный фонд начинает миссию пятого просмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, обсудивший начало работы в разговоре с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Выделили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами по обеспечению макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро", – рассказал Шмигаль.

Он добавил, что в разговоре также сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

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Напомним:

Готовность международных партнеров Украины к продолжению поддержки будет выше с утверждением анонсированного правительством налогового пакета.