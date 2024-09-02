Государственному энерготрейдеру ЭКУ согласовали наблюдательный совет: кто вошел

Кабинет министров Украины согласовал состав наблюдательного совета государственного энерготрейдера АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

По результатам конкурсного отбора в ее состав войдут трое независимых членов, еще два представителя делегированы государством.

Независимыми членами наблюдательного совета ЭКУ станут:

Реклама:

Питер Стайлз, управляющий директор консалтинговой компании Stratos Energy Consulting. Более 20 лет занимал должность исполнительного члена правления Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET). До этого девять лет работал вице-президентом Enron Europe. У Питера есть значительный опыт реализации масштабных проектов в Европе, связанных с производством электроэнергии, трейдингом электроэнергией и газом, а также в сфере возобновляемой энергетики и торговли квотами на выбросы углерода.

Абдулла Коксаль, член правления энергодистрибуционной компании Yedas Grids (входит в энергохолдинг Çalık Enerji, Турция). Более трех лет работал в частном украинском энергохолдинге ДТЭК, в частности, руководил запуском энергоснабжающего бренда YASNO. Занимал руководящие должности в энергокомпании Enerjisa (Турция, венчурный актив Sabancı Holding и E.ON), обслуживающей 9 млн клиентов, а также работавший в компании Siemens в Турции.

Александр Мужель, старший менеджер консалтинговой компании LCHM (Великобритания), специализирующейся на вопросах комплаенса и аудита. Работая на руководящих должностях в Bank of America, Merrill Lynch и ING Bank (Великобритания) отвечал за деятельность на рынке первичного капитала, в том числе, привлечение финансирования для крупных энергетических компаний. В 2021-2023 годах занимал должность члена наблюдательного совета украинской энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".

Реклама:

Членами наблюдательного совета от государства будут назначены:

Оксана Осьмачко, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины. Ранее занимала руководящие должности в частных предприятиях и ассоциациях, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности. Свободно владеет китайским, немецким и английским языками.

Игорь Тимошенко, заместитель главы Фонда государственного имущества Украины. До работы в ФГИ более 30 лет занимал руководящие должности в органах исполнительной власти Ровенской области. В частности, работал заместителем председателя Ровенской областной государственной администрации, прежде возглавлял ее управление экономики и инвестиционной политики, департамент экономического развития и торговли. Имеет звание "Заслуженный экономист Украины".

"Всего в конкурсном отборе на должности независимых членов наблюдательного совета принял участие 41 кандидат", - говорится в сообщении.

АО "Энергетическая компания Украины" – национальная энерготрейдинговая компания, которая предлагает комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами. ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также в ТОП-2 трейдеров зеленой электроэнергии. ЭКУ учредила первую государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, которая в настоящее время является самой большой по размеру в Украине. Клиенты компании генерируют 10% ВВП Украины. 100% ЭКУ принадлежит государству, управление компанией осуществляет Фонд государственного имущества Украины.

Напомним:

В августе был объявлен отбор кандидатов в наблюдательный совет госкомпании "Леса Украины".