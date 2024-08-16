У "Лісів України" буде наглядова рада: оголошено конкурс

Комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до кандидатів на посади членів наглядової ради державної компанії "Ліси України" та оголосив конкурс на позиції трьох незалежних членів.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

"В управлінні "Лісу України" є 6,6 млн га земель лише державного лісового фонду. Лісокористування потребує професіоналізму та постійних інвестицій. А формування незалежної наглядової ради - це більша ефективність управління та основа побудови довіри міжнародних партнерів і потенційних інвесторів", - зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Наглядова рада "Лісів України" буде сформована з п'яти членів: трьох незалежних членів і двох представників держави.

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Згідно з повідомленням, кандидати можуть подавати документи до 13 вересня.

Нагадаємо:

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим в Україні.

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