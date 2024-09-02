АРМА отобрало картины Медведчука, которые будет продавать

Фото: АРМА

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило выводы экспертов об арестованных картинах, которые принадлежали предателю бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает руководительница АРМА Елена Дума.

Из 284 арестованных картин 148 будут переданы в Национальный художественный музей Украины, чтобы стать достоянием будущих поколений украинцев. А 136 картин, которые не имеют значительной культурной ценности, будут реализованы через Прозорро.Продажи.

Елена Дума также отметила, что раньше Нацагентство не имело законодательного механизма, который бы позволял передавать арестованные активы и культурные ценности в национальные музеи. А благодаря инициативе председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики ВРУ Анастасии Радиной, этот законодательный механизм может быть создан уже на этой неделе.

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Речь идет о законопроекте №11280-1 об особенностях управления культурными ценностями и другими активами.

"Таким образом, арестованные произведения искусства будут максимально эффективно использованы в интересах государства: ценные экспонаты будут сохранены для будущих поколений, а средства от продажи картин, которые не имеют признаков культурного наследия, направим на нужды Сил Обороны Украины", - написала глава АРМА.

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