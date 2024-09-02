Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли РФ
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новый пакет санкций СНБО против 73 объектов хозяйствования - аэропортов и авиагрузовых компаний - и 74 физлиц РФ.
Об этом говорится в соответствующем указе президента.
Среди объектов хозяйствования, на которые наложили санкции, есть российские гражданские и грузовые аэропорты Москвы (Внуково и Домодедово), Хабаровска, Курска, Брянска Белгорода и десятка других городов России.
Под ограничения также попали транспортные, авиагрузовые и обслуживающие компании РФ.
Кроме того, СНБО ввел санкции против 74 физических лиц РФ.
Среди ограничений является блокирование активов, ограничение торговых операций, полетов и перевозок на территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия торговых соглашений и запрет передачи технологий.
Напомним:
Недавние масштабные санкции США уже стали особенно ощутимыми для финансового сектора РФ.
Ночью 1 сентября московский аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на вылет и посадку самолетов.
Экономическая правда.