Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новый пакет санкций СНБО против 73 объектов хозяйствования - аэропортов и авиагрузовых компаний - и 74 физлиц РФ.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Среди объектов хозяйствования, на которые наложили санкции, есть российские гражданские и грузовые аэропорты Москвы (Внуково и Домодедово), Хабаровска, Курска, Брянска Белгорода и десятка других городов России.

Под ограничения также попали транспортные, авиагрузовые и обслуживающие компании РФ.

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Кроме того, СНБО ввел санкции против 74 физических лиц РФ.

Среди ограничений является блокирование активов, ограничение торговых операций, полетов и перевозок на территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия торговых соглашений и запрет передачи технологий.

Напомним:

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Недавние масштабные санкции США уже стали особенно ощутимыми для финансового сектора РФ.

Ночью 1 сентября московский аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Экономическая правда.