В Украине планируют запустить 7 биометановых проектов

В Украине сейчас есть 7 биометановых проектов, которые планируются к запуску уже в этом году.

Об этом рассказал председатель Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха на онлайн-мероприятии "Биогаз и биометан: Новые возможности для энергетической независимости Украины", сообщает профильное издание ExPro



Речь идет о:

проект ООО "Галс Агро" в Черниговской области, мощность - 3 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ; проект Группы компаний Vitargo в Хмельницкой области, мощность - 3 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ; проект ООО "Теофипольская энергетическая компания" в Хмельницкой области, мощность - 56 млн куб.м./год, присоединение - ГТС; проект ООО "Галс Агро" в Киевской области, мощность - 3 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ; проект ООО "ЮМ Ликвид Газ" в Винницкой области, мощность - 11 млн куб.м./год, присоединение - Bio LNG; проект МХП в Винницкой области, мощность - 24 млн куб.м./год, присоединение - Bio LNG; проект МХП в Днепропетровской области, мощность - 11 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в Украине по состоянию на март текущего года было 77 биогазовых установок мощностью до 260 млн куб.м/год, которые могут переработать почти на 150 млн кубометров биометана.

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Напомним:

ОККО вслед за биоэтаноловым планирует построить биодизельный завод.

Экономическая правда

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