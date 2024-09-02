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В Украине планируют запустить 7 биометановых проектов

Понедельник, 2 сентября 2024, 17:05 - Виктор Волокита

В Украине сейчас есть 7 биометановых проектов, которые планируются к запуску уже в этом году. 

Об этом рассказал председатель Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха на онлайн-мероприятии "Биогаз и биометан: Новые возможности для энергетической независимости Украины", сообщает профильное издание ExPro

Речь идет о:

  1. проект ООО "Галс Агро" в Черниговской области, мощность - 3 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ;
  2. проект Группы компаний Vitargo в Хмельницкой области, мощность - 3 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ;
  3. проект ООО "Теофипольская энергетическая компания" в Хмельницкой области, мощность - 56 млн куб.м./год, присоединение - ГТС;
  4. проект ООО "Галс Агро" в Киевской области, мощность - 3 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ;
  5. проект ООО "ЮМ Ликвид Газ" в Винницкой области, мощность - 11 млн куб.м./год, присоединение - Bio LNG;
  6. проект МХП в Винницкой области, мощность - 24 млн куб.м./год, присоединение - Bio LNG;
  7. проект МХП в Днепропетровской области, мощность - 11 млн куб.м./год, присоединение - ГРМ.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", в Украине по состоянию на март текущего года было 77 биогазовых установок мощностью до 260 млн куб.м/год, которые могут переработать почти на 150 млн кубометров биометана.

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Напомним:

ОККО вслед за биоэтаноловым планирует построить биодизельный завод.

Экономическая правда 

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энергетика
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