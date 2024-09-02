В Украине только половина разрушенных торговых центров возобновила работу
В Украине из 35 разрушенных торговых центров свою работу возобновила лишь половина - 17 ТЦ.
Об этом сообщил глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин, пишет LIGA.net.
По его словам, возобновили свою работу прежде всего крупные ТЦ и те, которые получили относительно небольшие повреждения.
Самыми дорогими стало восстановление торговых центров Nikolsky в Харькове, Riviera Shopping City в Одессе, Retroville в Киеве. Инвестиции в восстановление ТЦ Никольский достигли 18 млн евро.
На сегодня более 400 тыс. кв. м арендной площади остается закрытой, что составляет 7% от ее общего количества. Основная причина, почему инвесторы не вкладывают средства - риск повторных обстрелов. Большинство поврежденных ТЦ расположены в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
"Кроме того, социально-экономическая ситуация в этих регионах остается тяжелой. Население городов значительно сократилось в результате миграции. Например, в Херсоне осталось около 20% людей. В таких условиях, даже если ТЦ будет восстановлен, возвращение арендаторов будет под большим вопросом. То есть по сравнению с довоенной ситуацией риски существенно выросли, а доходная часть снизилась. Поэтому не для всех ТЦ пришло время для восстановления", - говорит Гаврюшин.
Сейчас крупнейшими ТЦ, которые не возобновили работу и находятся на подконтрольной Украине территории, являются харьковский ТЦ "Караван" и ТЦ "Фабрика" в Херсоне.
Напомним:
Вакантность торгово-развлекательных центров в Киеве сократилась до 15,2% на конец первого полугодия 2024 года.
Экономическая правда