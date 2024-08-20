Вакантність київських ТРЦ скоротилася до 15%: названі причини покращень

Вакантність торговельно-розважальних центрів у Києві скоротилася до 15,2% на кінець першого півріччя 2024 року.

Про це повідомляє керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник, передає "Інтерфакс-Україна".

Вакантність ТРЦ у Києві скоротилася з 16,3% у 2023 році до 15,2% на кінець першого півріччя 2024 року

"Наприкінці минулого року де-факто пустували близько 21,4% площ, через закриття іноземних універмагів (IKEA, Inditex, H&M та інших). Фактично вакантних було 16,3%. Завдяки відкриттю більшості іноземних операторів, розрив вакантності з фактично закритими магазинами скоротився", - повідомив Олійник.

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Експерт відзначив тренд зниження платоспроможного попиту населення. Триває зростання витрат домогосподарств на послуги ЖКГ та оплату КП (за підсумками 2023 року ця категорія становила 18,8% і зі зростанням тарифів на електроенергію спостерігається подальше зростання), охорону здоров'я (4,7%), транспорт (4,8%), зв'язок (4,3%), освіту (3,6%).

Повідомляється, що сукупно ці категорії вимивають 36,1% із сімейного бюджету. Харчові продукти та алкоголь акумулюють 43,4% витрат. Частка торговельної мережі (одяг і взуття, електроніка, товари для дому, кафе і ресторани, розваги, інші товари) у структурі витрат становить лише 16,0% на сім'ю ($73,4 або 2 684,5 грн на місяць). Інфляція та стрімке зростання цін призводять до скорочення індивідуальних накопичень (близько 4,4% у 2023 році).

"Продовольчі супермаркети перетворилися на одного з небагатьох операторів, здатних генерувати стійку відвідуваність і платити помірно високі ставки оренди (10-20 дол/кв. м у серпні 2024 року), тоді як більшість універмагів, розваг (кінотеатри, ДРЦ), фітнес-центрів прагнуть до мінімального фіксованого платежу (приблизно 1 дол/1 кв. м) із доплатою РТО (до війни переважали фіксовані платежі від 2 до 12 дол/кв. м), перекладаючи ризики на девелопера", - повідомив Олійник.

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Економічна правда.