Резкого повышения цен на топливо с новыми акцизами не ожидается – эксперт
После вступления в силу закона о повышении акцизов на топливо ожидать резкого подорожания бензина и дизтоплива не стоит.
Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет "Укринформ".
По его словам, цены на бензин и дизтопливо могут вырасти на 1,5-2 грн за литр, что является нормальным колебанием.
"Не ожидаем каких-либо изменений сейчас. Во-первых, повышение акциза небольшое. Во-вторых, компании сделали большие запасы накануне", - прокомментировал Куюн.
Кроме того, сейчас на мировых рынках сложились благоприятные ценовые условия. Эксперт отметил, что в то время, как вырастет налоговая составляющая цены топлива, закупочная стоимость падает.
"Это такой компенсатор, который не даст ценам расти", - считает Куюн.
Цены на автогаз могут вырасти до 33 грн/л в среднем.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский 1 сентября подписал закон о повышении акцизов на топливо.
Экономическая правда.