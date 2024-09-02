Резкого повышения цен на топливо с новыми акцизами не ожидается – эксперт

После вступления в силу закона о повышении акцизов на топливо ожидать резкого подорожания бензина и дизтоплива не стоит.

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет "Укринформ".

По его словам, цены на бензин и дизтопливо могут вырасти на 1,5-2 грн за литр, что является нормальным колебанием.

"Не ожидаем каких-либо изменений сейчас. Во-первых, повышение акциза небольшое. Во-вторых, компании сделали большие запасы накануне", - прокомментировал Куюн.

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Кроме того, сейчас на мировых рынках сложились благоприятные ценовые условия. Эксперт отметил, что в то время, как вырастет налоговая составляющая цены топлива, закупочная стоимость падает.

"Это такой компенсатор, который не даст ценам расти", - считает Куюн.

Цены на автогаз могут вырасти до 33 грн/л в среднем.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский 1 сентября подписал закон о повышении акцизов на топливо.

Экономическая правда.