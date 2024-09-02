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Школьники Киева снова могут бесплатно ездить общественным транспортом

Понедельник, 2 сентября 2024, 12:19 - Артур Крыжный

С 1 сентября проезд в общественном транспорте для учеников снова стал бесплатным.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что для бесплатного проезда школьник должен валидировать свой ученический билет в транспорте.

Заказать ученический билет можно в приложении "Киев Цифровой" и добавить его в аккаунт с помощью сервиса "Транспортная карта".

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Если нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому в приложении.

Напомним:

Ранее, для школьников Киева с июля по 31 августа проезд в общественном транспорте был платным.

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Экономическая правда.

транспорт Киев
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