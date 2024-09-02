Школьники Киева снова могут бесплатно ездить общественным транспортом
Понедельник, 2 сентября 2024, 12:19 -
С 1 сентября проезд в общественном транспорте для учеников снова стал бесплатным.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что для бесплатного проезда школьник должен валидировать свой ученический билет в транспорте.
Заказать ученический билет можно в приложении "Киев Цифровой" и добавить его в аккаунт с помощью сервиса "Транспортная карта".
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Если нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому в приложении.
Напомним:
Ранее, для школьников Киева с июля по 31 августа проезд в общественном транспорте был платным.
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Экономическая правда.
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