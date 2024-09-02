Бюджетный комитет показал план, который должен покрыть нехватку средств для Сил обороны
Бюджетный комитет Верховной Рады предложил свою версию привлечения средств для Сил обороны: сокращение расходов на долг, размещение облигаций и перевыполнение плана сбора налогов.
Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
По ее словам, вместо 125 миллиардов гривен в 2024 году, бюджет Украины получит 30 миллиардов гривен от повышения налогов. В то же время потребности сектора безопасности и обороны остаются на уровне почти 500 миллиардов грн.
Какие источники покрытия расходов предлагаются? Она сравнила правительственный законопроект №11417 и предлагаемую "комитетскую версию", которую будут рассматривать на заседании:
- Около 115,4 млрд грн - сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга (в правительственной версии было -125,6 млрд грн);
- Дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь в бюджет от размещения ОВГЗ (планировалось +160 млрд грн в правительственной версии);
- Дополнительно около 100 млрд грн бюджет получит от перевыполнения налогов и сборов (планировалось ранее - 76 млрд грн);
- Около 12,7 млрд грн - поступления от акцизов на топливо и табак (было - 13,7 млрд грн);
- Около 30 млрд грн - ожидаемые поступления от новых налоговых изменений (планировалось 125 млрд грн);
- Сокращение/отказ от новых расходов по общему и специальному фонду на 25,5 млрд грн.
Основные позиции по сокращению расходов:
- 11,2 млрд грн - из Минстратегпрома (из программы "развития ОПК". Это средства так называемого "военного НДФЛ". В то же время у Министерства остаются средства на этой программе по общему фонду - 7,7 млрд грн в год и остаток накопленного с начала года "военного НДФЛ" по специальному фонду - около 32 млрд грн);
- 8,6 млрд грн - неиспользованные средства Минсоцполитики (план, заложенный в бюджете, превысил фактические расходы за 8 месяцев года);
- 4.5 млрд грн - отказ от пополнения резервного фонда, которое было в правительственной версии (в августе правительство уже сделало перераспределение почти на 30 млрд грн в пользу резервного фонда из программы обслуживания долга и других);
- 1 млрд грн - другие сокращения из-за экономии средств в Минмолодьспорта, Минцифры, Минкульте, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минобновления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и другие;
- 662,2 млн грн из Государственной таможенной службы;
- 227,8 млн грн - сократили расходы на содержание органов власти.
По ее словам придется восстановить расходы на обслуживание государственного долга в сумме 14,9 млрд грн, потому что в августе 24,5 млрд грн было направлено с обслуживания долга на Резервный фонд Государственного бюджета.
Еще одна норма "комитетской версии" законопроекта 11417 - предлагается изменить принцип распределения военного НДФЛ на три месяца 2024 года: сейчас только 25% военного НДФЛ идет в общий фонд госбюджета. Предлагается увеличить эту долю до 59%, а по специальному фонду оставить 41% и отменить направление "военного НДФЛ" на Минстратегпром.
Напомним:
Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.
Экономическая правда.