Экономическая свобода бизнеса улучшится: правительство одобрило стратегию развития бизнеса

Стратегия восстановления и развития малого и среднего бизнеса, которая увеличит экономическую свободу и уменьшит безработицу, предусмотрена до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кабинет министров одобрил стратегию восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП) на следующие три года.

По оценкам Минэкономики, реализация стратегии снизит уровень безработицы с 18,3% до 11%, а также приведет к улучшению индекса экономической свободы бизнеса минимум на 14 пунктов - до 75+/100, рост наукоемкости ВВП до +0,7%, увеличение количества экспортеров до более чем 35 000.

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Сообщается, что в стратегии указаны четыре основные цели: восстановление и облегчение процесса ведения бизнеса; инновационное развитие, цифровая трансформация и "зеленая трансформация"; развитие человеческого капитала и предпринимательства; повышение конкурентоспособности и увеличение экспорта.

Привлечению инвестиций и развитию регионов, согласно стратегии, будет способствовать цифровизация бизнес-процессов, технологии искусственного интеллекта, инструмент электронного выставления счетов, мгновенные платежи Нацбанка при условии обеспечения кибербезопасности. Также продолжится создание отраслевых кластеров и научных парков.

"Новая стратегия является ответом на насущные потребности бизнеса. Она является инклюзивной и будет способствовать бизнес-активности женщин, лиц с инвалидностью, ветеранов. Стратегия согласована с бизнесом, общественным сектором, экспертами. Учтен и региональный аспект", – отметила первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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