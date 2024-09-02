Кожен третій ФОП закривається в перший рік роботи

Майже 194 тисячі нових ФОПів відкрили українці за 8 місяців 2024 року, за цей же період закрилося трохи понад 120 тисяч ФОПів.

Про це повідомляє пресслужба Опендатабот.

Зазначається, що 193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року. Це навіть більше, ніж до початку повномасштабної війни, коли за той самий період відкрилось 186 144 нових справ.

За цей же період закрилося трохи понад 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи.

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В повідомленні додають, що рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів — 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55.6%, а у перший рік повномасштабної — 47%.

Наразі кількість нових справ в 1,6 раза більша, аніж закритих. Медіана діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає 2 роки і 7 місяців.

Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці — 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

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Повідомляється, що третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикаю трійцю найбільш запитаних напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%). У 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, то цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг.

Економічна правда.