Законопроект о страховании военных рисков поступит в Раду до конца 2024 года - Пышный

Законопроект о страховании военных рисков будет передан в парламент уже в этом году.

Об этом сообщает председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, передает Укринформ.

"Закон о страховании военных рисков будет передан в парламент уже в этом году. Важно, чтобы в 2025 году Украина имела устойчивую институциональную основу для развития этого направления, что усилит не только страховой рынок, но и экономику страны в целом. Это создаст дополнительную защиту для работы бизнеса", - отметил Пышный.

В ближайшее время документ представят для обсуждения международным партнерам, представителям бизнеса и страховщикам.

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В частности, в конце сентября планируется провести консультации с ассоциациями страхового бизнеса и участниками финансового рынка.

Напомним:

Совет по финансовой стабильности поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.

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