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Страхування воєнних ризиків може стати обов'язковим

Середа, 28 серпня 2024, 14:03 - Олексій Артемчук

Рада з фінансової стабільності підтримала законопроєкт про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ та Мінфіну.

Підтриманий законопроєкт про створення повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків передадуть до Верховної Ради після широкого обговорення, зокрема, з представниками бізнес-спільноти.

Повідомляєтсья, що проєкт передбачає запровадження обов’язкового страхування певних об’єктів та добровільного страхування тих, що не підлягають обов’язковому.

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Стандартизовані продукти розроблятиме державна агенція зі страхування воєнних ризиків, що перебуває в підпорядкуванні Кабміну через Міністерство економіки. Державне регулювання та нагляд за діяльністю агенції здійснюватиме Нацбанк.

Ззаначається, що страхування воєнних ризиків – один з 13 кроків щодо посилення та поглиблення ринків фінансів і капіталу, передбачений меморандумом із МВФ.

Економічна правда.

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НБУ Мінфін страхування
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