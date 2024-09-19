Россия потеряла одного из крупнейших покупателей угля в Азии

Компания Taiwan Cement Corporation (TCC) отказалась покупать уголь в России.

Об этом сообщает пресс-служба TCC, передает The Moscow Times.

Один из двух крупнейших импортеров угля в Тайване, TCC объявил о полном прекращении сотрудничества с российскими угольщиками.

Компания, которая закупала топливо в РФ для своей электростанции Хопинг, приняла решение отказаться от новых контрактов с сентября 2024 года. Последняя партия угля прибудет в Тайвань в октябре.

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Тайвань, который не присоединился к санкциям, вошел в 5 крупнейших импортеров российского угля, закупив с весны 2023 года до весны 2024-го более 10 млн тонн и обеспечив с помощью РФ почти пятую часть всего угольного импорта.

Отмечается, что с начала большой войны Тайвань потратил 3,5 млрд долл на закупки российского угля, на его долю пришлось примерно 5% всего угольного экспорта из РФ. К тому же в 2024 году поставки увеличились на 30% по сравнению с 2023 годом и в 1,5 раза - по сравнению с 2022-м.

Напомним:

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Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.