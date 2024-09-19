УЗ договорилась с Pro-Integrity об усилении борьбы с незаконными схемами

АО "Укрзализныця" и проект "Содействие добропорядочности в публичном секторе" (Pro-Integrity) договорились активно сотрудничать в разработке внутренних политик УЗ по вопросам предотвращения и выявления коррупции, добропорядочности и этики.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, Pro-Integrity будет способствовать антикоррупционному офису АО "Укрзализныця" во внедрении инновационных механизмов для повышения эффективности реализации антикоррупционных функций внутри компании, а также поддержит ее в прохождении международной сертификации ISO по направлениям управления рисками и менеджмента против коррупции.

"Мы системно работаем над построением антикоррупционной модели, которая бы превентивно боролась с незаконными схемами. Создавала предохранители от мелких краж от уровня производственного подразделения, до централизованных закупок на миллиарды. Сотрудничество с Pro-Integrity - еще один шаг на пути развития в компании устойчивой антикоррупционной культуры", - отметил председатель правления АО „Укрзализныця" Евгений Лященко.

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"Руководитель проекта "Содействие добропорядочности в публичном секторе (Pro-Integrity)" Питер Димитрофф подтвердил готовность поддерживать усилия Укрзализныци в развитии антикоррупционной инфраструктуры", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект #11057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами, необходимых для строительства материалов на Prozorro.

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