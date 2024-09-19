"еДозвил": бизнес может оформить первую услугу онлайн

В рамках проекта "еДозвил" для бизнеса стала доступной первая услуга - декларация соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что этот инструмент должен облегчить работу и сэкономить время бизнеса.

В прошлом году такую декларацию подали более 13 200 предпринимателей, за семь месяцев этого года - почти 8000, отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Декларация соответствия материально-технической базы - документ, который должны подавать в Гоструда предприятия, оперирующие тяжелыми машинами и механизмами. Из-за неправильного заполнения деклараций некоторым возвращали документ и процесс приходилось начинать сначала.

В Минэкономики добавили, что в "еДозволе" подать неправильно оформленную декларацию невозможно. Алгоритм увидит ошибку и укажет при заполнении на нее, чтобы ее сразу можно было исправить. Если система приняла декларацию, возвратов не будет.

Напомним:

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В Украине Единая государственная электронная система разрешительных документов (еДозвил) стала доступной для предпринимателей уже с 18 сентября.