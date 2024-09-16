В Україні запускають "єДозвіл": на які послуги можуть розраховувати підприємці

В Україні Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл) стане доступною для підприємців уже з 18 вересня.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни" в Києві.

"Ми запускаємо систему єДозвіл. Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її", — сказала Юлія Свириденко.

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Нещодавно Кабмін додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями.

"Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів", — розповіла Юлія Свириденко.

Ця послуга запрацює у жовтні й теж буде доступною в Дії.

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Як зазначив заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, у планах Мінекономіки — повна цифровізація дозволів та ліцензій. "Довгостроково маємо амбітну ціль — 100% дозволів і ліцензій Мінекономіки видає в електронному форматі, а середній час обробки заявок складає один робочий день", — сказав Олександр Циборт.

Загалом, Міністерство економіки планує цифровізувати девʼять дозволів для бізнесу через "єДозвіл", який доступний у "Дії". Окрім двох згаданих, також планують оцифровувати:

ліцензію на провадження туроператорської діяльності;

ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;

ліцензію на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;

реєстр розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

декларацію про провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив постанову та дав старт системі "єДозвіл" для бізнесу. Скоро в Дії запрацює перший етап проєкту — п’ять послуг для отримання ліцензій та декларації у сфері охорони праці. Поступово перелік розширюватиметься







