Российские рестораны и кафе жалуются на "катастрофический" дефицит кадров - росСМИ

Российские заведения общественного питания столкнулись с "катастрофическим" дефицитом кадров на фоне демографического кризиса и оттока мигрантов, рассказали представители отрасли.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Коммерсант", которому о проблемах рассказали представители отрасли.

"Мы не понимаем, как заполнить новый ресторан сотрудниками, если в существующих точках не хватает 20% персонала", - признался основатель сети гастробаров „Ракова" Евгений Ничипурук. По его словам, нехватка сотрудников уже сдерживает развитие общественного питания в стране.

Наличие проблемы подтвердила директор по развитию "Ясно Рестораны" (бренды "Хочу Пури" и "Горячий цех") и HR-директор сети Gagawa Елена Ваняшина. По ее мнению, ситуация будет только ухудшаться, поскольку демографический и миграционный кризисы набирают обороты.

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Согласно исследованию портала по поиску работы HeadHunter и сети "Крихітка картопля", в январе-сентябре 2024 года количество вакансий в сфере общественного питания выросло на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего вырос спрос на уборщиков - на 41%, курьеров - на 31%, официантов и барменов - на 30%, менеджеров - на 22% и бухгалтеров - на 29%.

По оценке аналитиков, отрасли общественного питания не хватает около 30 тыс. работников.

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Напомним:

Российские производители телекоммуникационного оборудования столкнулись с дефицитом отечественных компонентов и попросили правительство пересмотреть сроки импортозамещения.

В отрасли общественного питания не хватает около 30 тыс. работников.