В Росії провалили імпортозаміщення обладнання для мобільного зв'язку – росЗМІ

Російські виробники телекомунікаційного обладнання зіткнулися з дефіцитом вітчизняних компонентів і попросили уряд переглянути терміни імпортозаміщення.

Як пише російське видання The Moscow Times, це випливає з листа АНО "Консорціум "Телекомунікаційні технології"" (АНО ТТ, яке об'єднує "Ростех", "Ростелеком", "Елемент" та ін.) на адресу Мінпромторгу і Мінцифри, з копією якого ознайомилися "Ведомости".

Зокрема, виробники запропонували відомствам пом'якшити нові вимоги щодо визнання обладнання вітчизняним.

Згідно з проектом постанови уряду, яку Мінпроторг підготував наприкінці серпня, з 2026 року в російському телекомобладнанні має бути щонайменше 10% вітчизняної електронної компонентної бази (ЕКБ), у 2028-му - вже 30%, а з 2030-го - 60%.

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Однак учасники телекомринку проаналізували вітчизняний ринок ЕКБ на наявність аналогів іноземної бази і встановили "недосяжність пропонованих показників відсоткової частки російського ЕКБ", йдеться в листі АНО ТТ.

Як пише видання, більшість номенклатури телекомобладнання доведеться перепроектувати під нові вимоги з вітчизняною ЕКБ, що недоцільно. Це може спричинити проблеми з поставками техніки держзамовникам, найбільшим операторам зв'язку, а також суб'єктам критичної інформаційної інфраструктури (КІІ), стверджують в АНО ТТ.

В організації попередили: якщо постанову уряду в нинішньому вигляді буде ухвалено, то з 1 грудня 2024 року дію всіх виданих рішень про визнання телекомобладнання вітчизняним буде припинено. Таким чином, у країні не залишиться вітчизняного обладнання для зв'язку, підсумували представники галузі.

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